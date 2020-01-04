شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونغو يستقبل نائب وزير الخارجية المصرى ويشدد على عدم التصعيد بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو"، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حول ليبيا.

وقد أعرب الرئيس "ساسو نجيسو" عن تقديره للدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، وخاصةً خلال فترة تولى سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقى، كما أكد حرص لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حول ليبيا على الاضطلاع بالدور الرئيسى فى منع التصعيد الحالى فى ليبيا باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هى أول من ستعانى من تداعيات الأزمة.

Advertisements

كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكري.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و"السراج"، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت جمهورية مصر العربية من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.