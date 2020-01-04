شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات جامعة الأزهر بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول بكافة كليات جامعة الأزهر، وانتظمت امتحانات اليوم بكليات جامعة الأزهر بالبحيرة رغم الظروف المناخية الصعبة التى تمر بها محافظة البحيرة من تساقط شديد للأمطار، مما دفع محافظ البحيرة إلى تأجيل امتحانات اليوم بجميع مراحل التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى سواء التعليم العام أو الأزهري.

وقد تابع الدكتور السيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور سير انتظام لجان الامتحانات بالكلية التى بدأت صباح اليوم السبت، ورافقه الدكتور محمد فتح الله النشار وكيل الكلية، مطمئنين على حسن سير الامتحانات وانضباطها وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان من حيث المدرجات والقاعات وتوزيع الإضاءة، فى كل قاعة ومدرج وطرقة، وتواجد أطباء العيادة الطبية بالكلية لمتابعة الحالات الطارئة داخل اللجان وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، كما تمت الإجابة على استفسارات الطلاب من قبل أستاذ المادة المتواجد داخل اللجان، وطالب مرجان الملاحظين بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والحرص على التزام الهدوء داخل اللجان لتوفير جو مناسب للطلاب من أجل التركيز والاستيعاب.

وأدى الطلاب امتحان مادة تفسير آيات الأحكام للفرقتين الثانية شريعة اسلامية الثانية قانون، ويبلغ عددهم 1116 طالب، كما أدت طالبات الفرقة الثانية شعبة الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور امتحان مادة قضايا فقهية، وطالبات الفرقة الثالثة شعبة الشريعة الإسلامية امتحان مادة الأحوال الشخصية للمسلمين، ويبلغ عدد طالبات الفرقتين 1143 طالبة، وقد أكدت الدكتورة نادية الحناوى عميدة الكلية على انتظام سير الامتحانات بالكلية وعدم وجود أى شكاوى من أسئلة الامتحانات، ووجود أساتذة المواد التى يمتحن فيها الطالبات، فضلا عن توافر الرعاية الصحية والأمنية اللازمة تحسبا لأى ظرف طارئ.

كما أدى طلاب الفرقة الأولى فى شعبتى التاريخ والحضارة والعامة بكلية اللغة العربية بإيتاى البارود والبالغ عددهم 1700 طالب امتحان مادة تاريخ العرب قبل الإسلام للفرقة الأولى تاريخ، ومادة علم اللغة الفرقة الأولى عامة امتحان مميكن، وأكد الدكتور سلامة داوود عميد الكلية للمركز الإعلامى للجامعة أن امتحان مادة علم اللغة سيتم تصحيحه إلكترونيا، مشيرا إلى أن الكلية تسعى إلى تصحيح جميع المواد إلكترونيا بعد حصولها على الجودة، موضحا أنه لا يوجد أى مشاكل فى أسئلة الامتحانات بالكلية، وأن الامتحانات تسير فى أجواء هادئة ولا يوجد أى مشاكل أو محاضر غش.