شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 19 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشاكل العمالة المصرية التى قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات ، وبلغ إجمالى ما تم تحصيله 19 مليونا و329 ألفا و936 جنيها مصريا تقريبا .

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى باسم الوزارة هيثم سعد الدين، فى بيان اليوم، إنه وفقا للتقرير المرسل للوزير عبر مكتب التمثيل العمالى بجدة، فقد تم تجديد 3310 عقد عمل للعمالة المصرية ، بالإضافة إلى توثيق 11 ألفا و153 شهادة استمرارية في، وتوفير 145 فرصة عمل جديدة ودائمة بالداخل ، فضلا عن 69 فرص عمل تم توفيرها من خلال نقل الكفالة ، والموافقة على 12 إعلاناً لجريدة الأهرام لتفير 196 فرصة عمل، وذلك خلال عام 2019.

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وأضاف أن المستشار العمالى عثمان رمضان ، والملحق العمالى الدكتور ياسر غازى بجدة قام بحل 112 شكوى بالطرق الودية ، وتحويل 28 شكوى للجهات المعنية بعد نفاد الطرق الودية ، ومازالت هناك 12 شكاوى قيد الدراسة والبحث ، وذلك من إجمالى 152 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير .

وأشار إلى أنه قام بعمل 5227 مقابلة والرد على استفسارات واستشارات شخصية من خلال المكتب العمالى مباشرة، بجانب 28 زيارة ميدانية للمصالح والهيئات العمالية الأخرى، وزيارة شركات لإنجاز مطالب العاملين، وعقد لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بجدة .

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، فى استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 716 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان، وقيمتها 716 ألف دولار، أى ما يوازى 42 مليونا و960 ألف جنيه مصري تقريبًا، وذلك خلال عام 2019.