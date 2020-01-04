شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يوجه بتخصيص 4 وحدات سكنية ووظائف لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال لقائه الدورى بالمواطنين، أن العمل على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تحقيقها هو الهدف الأول والمسئولية الأولى للمحافظين وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين والعمل على خدمتهم .

وأشار المحافظ إلى أن محافظة القاهرة لديها العديد من المنافذ للتواصل مع المواطن وتلقى شكواه سواء بشكل مباشر من خلال لقاءات بصفة دورية أو أسبوعية بمكاتب نواب المحافظ ورؤساء الأحياء أو التقدم لمراكز خدمة المواطنين بالأحياء أو الديوان العام أو من خلال البوابة الالكترونية للمحافظة، وكذلك متابعة يومية لما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة .

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك تعليمات لكافة قيادات الأجهزة التنفيذية بالتفاعل السريع مع الشكاوى والرد عليها .وخلال اللقاء وافق المحافظ على ندب عدد من موظفى مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم نظرا لظروفهم الاجتماعية الخاصة ولم شمل الأسرة ، كذلك توظيف عدد من الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة بمعرفة مديرية القوى العاملة بأعمال تتناسب مع حجم الإعاقة وفى مجال تخصصه بشركات خاصة تتوافر بها جميع مزايا العاملين بالدولة من تأمينات ومعاشات طبقا للقانون .

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ووافق المحافظ على توفير 4 وحدات سكنية لحالات قاسية تقدموا للمحافظة منذ سنوات لتوفير وحدات سكنية لهم وتبين بعد عمل البحوث اللازمة استحقاهم نظرا لظروفهم الاجتماعية، كما أصدر المحافظ تعليماته لمدير مديرية الطرق بناء على شكوى مواطن بتطوير كوبرى الحرفيين بالهايكستب بتركيب حواجز حديدية على جانبى الكوبرى للحد من الحوادث وكذلك عمل مطبات صناعية بمنطقة مدارس بحلوان لإجبار السائقين السائقين على تخفيف سرعاتهم.

كما أصدر المحافظ تعليماته لكافة رؤساء الاحياء برفع جميع السلاسل والاعمدة الحديدية وأى وسائل أخرى يستخدمها المواطنون لحجز أماكن السيارات الخاصة بهم والانتظار فى الشوارع.

شهد اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

يذكر أن أجهزة المحافظة تتلقى الشكاوى والطلبات من خلال المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين ومركز شكاوى مجلس الوزراء وكذلك مبادرة صوتك مسموع بوزارة التنمية المحلية ويت متابعتها اولا بأول .