شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاتحاد الرياضى للجامعات يعتمد خطة الأنشطة الرياضية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات الذى يترأس مجلس ادارته الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا صباح اليوم السبت بمقر الاتحاد ترأسه الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشى السكرتير العام للاتحاد، للتحضير ودراسة ومناقشة الفعاليات والأنشطة الرياضية التى ستقام بالجامعات خلال شهر فبراير المقبل من أجل وضع خطة للاستعداد والتجهيز لها.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد الرياضى للجامعات، أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على إسناد تنظيم أسبوع شباب الفتاة الجامعية لجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير، وإقامة الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 1 فبراير حتى 4 فبراير، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى استضافة جامعة سوهاج لأسبوع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات المصرية خلال الفترة من 8 فبراير حتى 13 فبراير.

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وذكر البيان أن الاجتماع أقيم بمقر الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات واستمر قرابة الثلاث ساعات بحضور كل من الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد عبد الله وكيل كلية تربية رياضية جامعة سوهاج، بالإضافة إلى مديرى الرياضة ومديرى رعاية الشباب فى 25 جامعة حكومية.

وأكد البيان أن مسئولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات الذى يشرف على هذه الأنشطة والفعاليات راعوا توصيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحيث يكون الهدف من إقامة هذه المنافسات هى رفع الكفاءة البدنية والرياضية بين طلبة الجامعات، وبث روح المنافسة والبطولة بين الجميع.

وعلى جانب آخر، شهدت امتحانات الفصل الدراسى الأول داخل جامعة القاهرة اليوم السبت انتظام داخل الكليات بالتزامن مع سقوط أمطار خفيفة بالجامعة.