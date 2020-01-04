شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا: لم نسجل أى حالة بملابس محظورة خلال الامتحانات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا أنه لم يتم رصد أى حالة بملابس محظورة منذ صدور وتفعيل قرار منع دخول الطلاب بالملابس الممزقة، موضحا أن القرار لم يصدر بصورة جديدة، لكن القرار صادر ومطبق منذ فترة لكن تم تفعيل القرار مع صدور بعض التجاوزات التى رصدتها الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم منع أى طالب من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة بسبب الملابس الممزقة، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أى حالة مخالفة وأن الفترة الماضية شهدت التزام وانضباط كامل من جانب طلاب كليات الجامعة.

وتابع الدكتور مجدى سبع أن الجامعات لا يوجد بها حظر ملابس أو زى موحد للطلاب، حيث إن الزى الموحد يكون بالنسبة للمدارس العسكرية والقوات المسلحة ومدارس مهنية معينة، بينما الجامعات تترك الحريات للطلاب على ألا تتعدى الحدود المقبولة.

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واستطرد الدكتور مجدى سبع أن اتخاذ الجامعة قرارا بحظر الملابس الممزقة والبناطيل المقطعة يعود إلى رصد الجامعة بعض الطلاب بملابس وتسريحات شعر غير مقبولة على الإطلاق، ورغم أنها نسبة ضعيفة لا تتعدى 1 فى الألف وحتى لا تنتشر تلك الظاهرة اتخذت الجامعة قرارها.

وتابع الدكتور مجدى سبع تصريحاته بالقول إن الحرية لها أنياب ويجب أن تمارس فى حدود لأن التجاوز فى أى شىء مرفوض والطالب لازم يعيش حريته، مؤكدا أن القرار ليس فى إطار المضايقات للطلاب، لكن بهدف احترام قدسية الحرم الجامعى حدود ما تعرفه اعرافنا وسماتنا كمصريين.

وعلى جانب آخر كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا أكد أن الجامعة أنشأت بنك المعرفة، والذى يحوى ذخيرة علمية رائعة ينهل منها الطالب، وبدأنا فى تغيير المنظومة العلمية والقضاء على الأسلوب العلمى البحت الذى لا يرقى وليس له أى مردود علمى أو تطبيقى، حيث يحصل الطالب على متحصلات علمية ولا يعرف عنها أى شىء لارتباطه فى أسلوب التفاعل للحصول على المعلومة.