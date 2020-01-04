شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: طوارئ بالمحافظات تحسبا لتقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة، ترفع حالة الطوارئ فى القاهرة وبقية المحافظات، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من أن البلاد ستشهد اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تنسق من خلال غرفة العمليات الخاصة بها بديوان عام الوزارة، وغرف العمليات فى بقية المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء، لحظة بلحظة لمتابعة أى طوارئ بسبب سوء الطقس.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظات برفع حالة الطوارئ واستمرارها حتى بعد انتهاء الموجة التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة فى الشوارع والتأكد من سلامتها وعدم وجود تلفيات فى أسلاك الكهرباء بها تجنبًا لحدوث أى ماس كهربائى وحفاظا على أرواح المواطنين.

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وشهدت محافظات الدلتا والإسكندرية ومطروح، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مدار الساعات الماضية، صاحبها موجة من الطقس السيئ وموجة من البرد تصل لحد الصقيع فى عدد كبير من المناطق ، فى الوقت نفسه رفعت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات لمواجهة تلك الموجة .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أكدت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.