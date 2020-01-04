شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يصدر حركة تعيينات جديدة بالكليات .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة ، وشملت القرارات تعيين الدكتور عربى عبد العزيز الطوخى الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتعيين الدكتورة مرفت مهدى رمضان الأستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة رئيسا لمجلس القسم ، وتعيين الدكتور سامى محمد أحمد غنيمى الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة رئيسا لمجلس القسم.

وبحسب بيان صادر عن جامعة بنها ، شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة تعيين الدكتور هانى محمد زكريا الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية فى التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بأعمال رئيس مجلس القسم ، تعيين الدكتور محمد عبد الحميد طه الأستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بأعمال رئيس مجلس القسم .

وعلى جانب آخر كان الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب أعلن عن قيام قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة بفتح باب التقدم لمسابقة فى إعداد حقيبة تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على نظم وآليات الاختبارات الإلكترونية بعنوان: "بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية "" On Line Exam ".

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وقال المغربى ، إن ذلك يأتى فى إطار سياسة الجامعة لدعم ونشر الاختبارات الإلكترونية بمختلف البرامج وتطبيقا لقرار مجلس الجامعة بإدراج برنامج تدريبى عن الاختبارات الإلكترونية ضمن حزمة البرامج التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مركز القياس والتقويم .

جدير بالذكر أن الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، كان قد أعلن عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته التى عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على مقترح مجلس إدارة صندوق التكافل الطلابى بمضاعفة الدعم المخصص للصندوق لتلبية جميع احتياجات الطلاب الدراسية، وقال المغربى فى بيان صادر عن جامعة بنها، إن الجامعة حريصة على دعم أبنائها الطلاب ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق التكافل الطلابى والمقدمة من الجامعة للكليات للصرف على الطلاب المستحقين سواء كانت مصروفات دراسية أو كتب جامعية أو أدوات دراسية.

وأكد المغربى أن الجامعة أعفت الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من كافة الرسوم والمصاريف الدراسية ، كما تم إعفاء الطلاب من نصف المصاريف فى البرامج الدراسية الجديدة.