مصر | كثافات متحركة أعلى الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات متحركة أعلى الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، معدلات سير متوسطة على المحاور كافة، خلال الذروة الصباحية، بجميع أنحاء المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية، ولم تشهد الطرق سوى عدة مؤثرات على حركة المرور نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

بداية شهد أعلى كوبري أكتوبر، حركة متوسطة بالوصلة المعلقة للقادم من الشرق والمتجه لوسط المدينة والجيزة.

كما تباطأت الحركة المرورية، بشوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، والأوتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكباري أكتوبر، والجلاء و15 مايو بسبب زيادة الأحمال.

بينما شهد كورنيش النيل للقادم من المظلات حتى معهد ناصر كثافات متوسطة، وتم انتشار الخدمات المرورية بالمكان لتسيير حركة المرور، بينما ظهرت كثافات مرورية متحركة بمحور صلاح سالم باتجاه مناطق وسط البلد.

في حين ظهرت كثافات متوسطة بالقادم من كوبري التعمير للمتجه لكوبري الحرفيين، وكذلك باقي الكباري والأنفاق مازالت الحركة المرورية بها تعمل بشكل جيد وطبيعي، ولا ينصح بتعديل باقي المسارات.

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ووفي السياق ذاته، ظهرت كثافات متحركة على محور الأوتوستراد، للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، ومنطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب سيارات النقل الثقيل.

كما تباطأت حركة السيارات على الطريق الدائري أمام القادم من طريق الإسكندرية الزراعي ومتجها إلى المرج والسلام، والقادم من الأقاليم، ومتجها إلى موقف السلام الجديد، والقادم من قليوب ومتجها إلى وسط العاصمة مرورا بنفق المؤسسة.

وفيما يتعلق بمنزل كوبري ١٥ مايو، فظهرت كثافات متحركة أمام قائدي السيارات القادم من الجيزة ومتجها إلى الزمالك، وكذلك محور الثورة للمتجه إلى مصر الجديدة.

كما تباطأت حركة السيارات بمحور النصر ونفقي الفردوس والأزهر، وشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، كثافات متوسطة متحركة وكذلك أعلى كوبري أكتوبر، و15 مايو، ومناطق وسط البلد، ومحور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية بخاصة في أماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، وتوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة.