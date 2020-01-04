مصر | خبير قانوني: السجن والغرامة عقوبة المتخلف عن دفع الضرائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير قانوني: السجن والغرامة عقوبة المتخلف عن دفع الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد إبراهيم دسوقي، محامٍ بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إنه قبل البدء في تعريف التهرب الضريبي لا بد أن نعرف معنى كلمة الضريبة، والضريبة هي مالية يتم فرضها على الأفراد والأشخاص الاعتبارية من الحكومة، وفقا لمعايير قانونية وضريبية.

وأضاف "دسوقي" في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن التهرب الضريبي هو سلوك غير قانوني، يقوم من خلاله المكلف بالضريبة، بالاحتيال على القانون من أجل عدم سداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا.

وتابع أن الضرائب تعد من أهم المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة، وأن التهرب الضريبي يمكن تصنيفه لنوعين: تهرب عمدي وتهرب غير عمدي، و قد يكون عمدا من خلال تعمد المكلف بالضريبة تحريف أو إخفاء للمعلومات، بهدف عدم سداد الضريبة أو تخفيض قيمتها، وقد يكون التهرب الضريبي غير متعمد وذلك نتيجة خطأ غير متعمد من قبل المكلف بالضريبة.

Advertisements

ونوه بأن هناك أساليب كثيرة للتهرب الضريبي، مثل تعمد إدخال بيانات خاطئة في السجلات المالية، ومحاولة عدم ذكر بعض الأصول المملوكة للمكلف بالضريبة، وكذلك عدم الإبلاغ عن بعض مصادر الدخل.

ولفت إلى ضرورة إعلام الأفراد بكيفية إعداد الإقرار الضريبي من خلال دورات تدريبية أو فرض عقوبات على المتهربين، وإعطاء فرصة أخرى لتصحيح بعض الإقرارات وذلك خلال فترة محددة.

وأردف أن القانون أجاز التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم التهرب الضريبي، وعدم تقديم الإقرار الضريبي، في حالة كانت الدعوى الجنائية، مقابل نسبة مالية من قيمة الإقرار ومقابل التأخير أو تعويض يعادل الضريبة.

وعن العقوبة القانونية للمتهرب من الضرائب، أوضح أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من تهرب ضريبيا، وقد تصل عقوبته إلى السجن ٣ سنوات.