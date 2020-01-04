أخبار مصر | تصل إلى 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصل إلى 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، على الخطوط، نتيجة أعمال التطوير الشاملة ببعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات: أولًا: خط القاهرة الإسكندرية