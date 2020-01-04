شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يلغي رحلة «كوين نفرتيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة الجسر العربي للملاحة إلغاء رحلة العبارة كوين نفرتيتي المقررة، اليوم السبت، على الخط الملاحي بين ميناءي الغردقة- شرم الشيخ البحريين لسوء الأحوال الجوية.

ومن المقرر أن يتم إبحار الرحلة، غدا الأحد، فور تحسن الأحوال الجوية.