شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه إلى أمريكا لاستكمال بحث برامج التدريب لكلية طب هارفارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة إلى كلية طب هارفارد على رأس وفد يضم الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، لاستكمال بحث البرامج التدريبية للأطباء والمُدربين ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني واستكمال الإصلاح الصحي بمصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من المقرر أن تبحث الوزيرة مع كلية طب هارفارد الأمريكية استكمال البرامج التدريبية التي بدأت فعاليتها على يد وفد من كلية طب هارفارد للدفعة الأولى من المُدرِبين المصريين في شهر ديسمبر الماضي، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وكلية طب هارفارد.

وأشار مجاهد إلى أن البرنامج التدريبي الثاني ضمن مذكرة التفاهم يشمل تدريب أطباء الزمالة المصرية على الأبحاث الإكلينيكية والمقرر أن يبدأ للدفعة الأولى في شهر فبراير من العام الحالي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم مناقشة ساعات التعليم المعتمدة ضمن البرامج التدريبية للأطباء والمُدربين بالزمالة المصرية، وتشمل محاضرات تفاعلية عبر منصة التعليم الإلكترونية الخاصة بكلية طب هارفارد.

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ولفت مجاهد إلى أن الدكتورة هالة زايد سوف تبحث مع كلية طب هارفارد عرض نتائج وأبحاث المبادرة الرئاسية لعلاج فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" واعتمادها كأبحاث عالمية للاستفادة منها دوليًا، مضيفًا أنه من المقرر أن تبحث الوزيرة أيضًا برنامج التدريب الرئاسي الذي تم مناقشته مع الدكتور "أچاي سينج" الرئيس المساعد لعميد الدراسات العليا بكلية طب هارفارد أثناء زيارته لمصر، حيث يشمل البرنامج منح درجات علمية لتأهيل القادة في المجال الطبي بمصر.

وتابع مجاهد أن الوزيرة سوف تبحث أيضًا سبل التعاون في البرامج التدريبية مع كليتي الصحة العامة وإدارة الأعمال بهارفارد.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.