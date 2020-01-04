الأرصاد: اليوم طقس ممطر شمالاً حتى القاهرة.. والصغرى بالعاصمة 8 درجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.
كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى
القاهرة 08 15
شبين الكوم 08 15
طنطا 08 15
دمنهور 09 16
الإسكندرية 10 16
بلطيم 10 15
مطروح 10 14
السلوم 08 15
سيوة 03 14
بورسعيد 10 16
دمياط 11 16
الزقازيق 09 16
الإسماعيلية 09 17
السويس 10 16
العريش 07 17
رفح 07 16
رأس سدر 11 18
نخل 00 14
نويبع 13 16
طابا 06 14
كاترين 01- 08
الطور 10 16
شرم الشيخ 12 19
الغردقة 11 19
مرسى علم 12 17
الفيوم 06 16
بنى سويف 06 16
المنيا 05 16
أسيوط 05 15
سوهاج 06 16
قنا 06 17
الأقصر 07 17
أسوان 07 18
أبوسمبل 08 17
الوادى الجديد 04 17
شلاتين 14 21
أبو رماد 13 22
حلايب 16 20
رأس حدربة 15 21
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 17 24
المدينة 08 22
الرياض 13 28
المنامة 19 27
أبوظبى 20 30
الدوحة 20 28
الكويت 10 23
دمشق 03 09
بيروت 12 16
عمان 04 08
القدس 06 09
غزة 12 16
بغداد 06 17
مسقط 21 27
صنعاء 10 25
الخرطوم 12 27
طرابلس 09 15
تونس 10 16
الجزائر 06 14
الرباط 06 17
نواكشوط 14 26
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 04- 03
إسطنبول 03 08
إسلام آباد 03 14
نيودلهى 07 18
جاكرتا 25 30
بكين 05- 08
كوالالمبور 23 33
طوكيو 03 10
أثينا 04 13
روما 02 13
باريس 03 09
مدريد 01- 11
برلين 01 06
لندن 04 08
مونتريال 02- 03
موسكو 01- 01
نيويورك 07 10
واشنطن 10 14
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