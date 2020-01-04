شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم طقس ممطر شمالاً حتى القاهرة.. والصغرى بالعاصمة 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 08 15شبين الكوم 08 15طنطا 08 15دمنهور 09 16الإسكندرية 10 16بلطيم 10 15مطروح 10 14السلوم 08 15سيوة 03 14بورسعيد 10 16دمياط 11 16الزقازيق 09 16الإسماعيلية 09 17السويس 10 16العريش 07 17رفح 07 16رأس سدر 11 18نخل 00 14نويبع 13 16طابا 06 14كاترين 01- 08الطور 10 16شرم الشيخ 12 19الغردقة 11 19مرسى علم 12 17الفيوم 06 16بنى سويف 06 16المنيا 05 16أسيوط 05 15سوهاج 06 16قنا 06 17الأقصر 07 17أسوان 07 18أبوسمبل 08 17الوادى الجديد 04 17شلاتين 14 21أبو رماد 13 22حلايب 16 20رأس حدربة 15 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 24

المدينة 08 22

الرياض 13 28

المنامة 19 27

أبوظبى 20 30

الدوحة 20 28

الكويت 10 23

دمشق 03 09

بيروت 12 16

عمان 04 08

القدس 06 09

غزة 12 16

بغداد 06 17

مسقط 21 27

صنعاء 10 25

الخرطوم 12 27

طرابلس 09 15

تونس 10 16

الجزائر 06 14

الرباط 06 17

نواكشوط 14 26

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04- 03

إسطنبول 03 08

إسلام آباد 03 14

نيودلهى 07 18

جاكرتا 25 30

بكين 05- 08

كوالالمبور 23 33

طوكيو 03 10

أثينا 04 13

روما 02 13

باريس 03 09

مدريد 01- 11

برلين 01 06

لندن 04 08

مونتريال 02- 03

موسكو 01- 01

نيويورك 07 10

واشنطن 10 14

