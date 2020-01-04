شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان لتدقيق مساحات الخضر الشتوية وحملات لمواجهة المناخ المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تنفيذ الخريطة الزراعية للخضراوات، من خلال عمل منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات خاصة العروة الشتوية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية من خلال الخريطة زراعية تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف، بالإضافة إلى عمل حملات إرشادية للمزارعين بالغيطان لمواجهة التغير المناخى وبرودة الجو لزياد الإنتاج وعدم تساقط الثمار.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجانًا من إدارة الخضر تواصل عمل الخريطة الزراعية للخضراوات بحصر وتدقيق مساحات عروات الخضر، بالإضافة إلى ضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعى، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وأضاف "محمود عطا"، أن هناك تكليفات لجميع إدارات المحاصيل البستانية بتكثيف الحملات المرورية على جميع محاصيل الخضراوات بكافة أنواعها لزيادة الإنتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، هدفها توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء .

فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك تدقيقًا لمساحات عروات الخضراوات، موضحًا أن إجمالى حصر مساحات الخضر بذرية التكاثر للخضراوات مليون و750 ألف فدان، بالعروات الثلاثة داخل وخارج الوادى، بإجمالى إنتاجية 10 ملايين و869 ألفًا و558 طنًا، وإجمالى مساحات الخضر خضرية التكاثر تبلغ 478 ألفًا و91 فدانًا، بإجمالى مساحات خضر على مستوى المحافظات بثلاث عروات تبلغ مليونًا و669 ألفًا و794 فدانًا، بإنتاجية 16 مليونًا و586 ألفًا و911 طنًا.