شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: ننفذ عملية لتطهير سحارة الحامول بكفر الشيخ من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة العامة لرى شرق كفر الشيخ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه يجرى تطهير سحارة الحامول التى تقع على بحر تيرة من المخلفات باستخدام حفار على صندل وحفار على الجسر بزراع طويل ومراكب وعمالة، حيث يجرى نقل المخلفات إلى المقالب العمومية.

وأوضحت الإدارة، أن سحارة الحامول تقع على بحر تيرة بالكيلو 35.5 وتمر أسفل مصرف الغربية الرئيسى "كتشينر" بالكيلو 33.5، وهى عبارة عن 9 فتحات منها 5 فتحات بقطر 2 متر للفتحة الواحدة و4 فتحات أبعاد 2*2 للفتحة الواحدة.

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يشار إلى أنه تم تخفيض المنصرف خلف أسوان نظرا لموسم أقل الاحتياجات والسدة الشتوية القادمة، ويتم متابعة حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة، والاستمرار فى السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية.

وأوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن القطاع نفذ عددًا من عمليات التطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بتكلفة 405 ملايين جنيه، وذلك بهدف تطهير وإزالة الحشائش من المجارى المائية وكافة العوائق لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع خاصة فى موسم أقصى احتياجات، فضلاً عن تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بجميع إدارات الرى بتكلفة 160 مليون جنيه، وتشمل أعمال "كبارى، تغطيات، أفمام، قناطر حجز، هدارات، محطات رفع"، ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بهدف التحكم فى كمية المياه المنصرفة لكل إدارة، وكذلك التأكيد على عدم اهدار أى نقطة مياه خلال الشبكة .

يذكر أنه تم تنفيذ عمليات إحلال وتجديد البوابات والافمام والهدارات بقيمة 50 مليون جنيه (الخطة العاجلة - مرحلة أولى) بمحافظات أسوان - قنا - سوهاج – بنى سويف – المنيا- الدقهلية - الغربية –الشرقية –الإسكندرية – كفر الشيخ - البحيرة، وأيضاً تنفيذ عملية إحلال وتجديد البوابات والأفمام والهدارات بقيمة 15 مليون جنيه بمحافظات ضمن الخطة العاجلة -مرحلة ثانية بمحافظات قنا - سوهاج– المنيا- أسيوط - الدقهلية - المنوفية–الإسكندرية – كفر الشيخ، حيث تهدف تلك العمليات إلى التحكم فى كمية المياه المنصرفة لكل إدارة، وكذلك التأكيد على عدم إهدار أى نقطة مياه خلال الشبكة.