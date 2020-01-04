شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يقدم التهنئة باعياد الميلاد للأقباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، الى مطرانية مارجرجس بأرمنت الوابورات للتهنئة بالعام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد .

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ورافقه كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ومسئول المشروعات بالمحافظة، والقيادات الامنية بمركز ومدينة ارمنت جنوب الاقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان فى استقبالهم الانبا يواقيم اسقف عام اسنا وارمنت، والقمص هدرا راعى الكنيسة، وعدد من كهنة الايبارشية .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على روح المحبة والاخاء بين طرفى الامة والتأكيد على روح التسامح والمشاركة فى المناسبات المختلفة.