شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية.. محافظة البحيرة تناشد المواطنين التزام المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشدت محافظة البحيرة في بيان صادر عن المركز الإعلامى للمحافظة المواطنين الإلتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، واتباع عددًا من الإرشادات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ودعت المواطنين لتجنب القيادة على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، وفصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .

وطالب البيان المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة وهى الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، والإتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ .

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة منذ بداية موجة الامطار انتشرت جميع وحدات التدخل السريع بمدن ومراكز وقرى المحافظة للعمل على رفع تراكمات المياه، وانعقدت غرف العمليات الفرعية بالمدن وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لحل أي مشكلة تطرأ على الفور في شتى القطاعات، وتخفيف الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والامطار الغزيرة.