شكرا لقرائتكم خبر عن فودة وجمعة يستعرضان تعديلات مخطط مسجد الوادي المقدس «التجلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة العشاء بمسجد الصحابة بشرم الشيخ واستعرض المحافظ ووزير الأوقاف تعديلات المخطط الخاص بمسجد الوادي المقدس «التجلي» المزمع إنشاؤه بالشراكة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء بمنطقة جبل التجلي بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء. وأعطي المحافظ إشارة بدء العمل بالمسجد وبما يتناسب مع مكانة وتاريخ وقدسية المكان. حضر اللقاء الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الاوقاف، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ.

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