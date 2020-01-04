شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء امتحانات جامعة الأزهر الفصل الأول.. 10 محاذير من كلية الإعلام للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الأزهر العالم الدراسى 2019-2020، حيث أعلنت كلية الإعلام عددًا من الضوابط والمحاذير التى يجب على الطلاب تجنبها لعدم تحويلهم إلى مجلس تأديب وتكلفهم إلغاء امتحانات التيرم فى بعض الحالات ،حيث أنهت كافة الكليات استعداداتها لعقد الامتحانات والتى تتنهى يوم 24 يناير الجارى، كما وضعت إدارة الأمن عدد من الضوابط طالبت الطلاب الالتزام بها حتى تقام الامتحانات فى جو من الهدوء والأمان، وتم إبراز تلك التعليمات على مداخل الجامعة.

ومن التعليمات التى أصدرتها كلية الإعلام بجامعة الأزهر:

1- يمنع منعاً باتاً أن يدخل الطالب إلى اللجنة ومعه الكتب أو الملازم او أية أوراق لها علاقة بمادة الامتحان، ومن يضبط متلبساً بهذه الأوراق فإن هذا يعتبر شروعاً فى الغش مما يعرضه للتحويل إلى مجلس تأديب.

2- ممنوع دخول الكلية أثناء الامتحانات بأية حقائب سفر حيث إن الكلية غير مسئولة عن أى متعلقات شخصية يفقدها الطالب.

3 - ممنوع التدخين داخل قاعات اللجان أو فى حرم الكلية.

4- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أثناء الامتحان، والطالب غير الملتزم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

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5- الطالب الذى يضبط متلبساً بالغش أو الشروع فيه بأى وسيلة من الوسائل سوف يحول إلى مجلس تأديب ويحرم من استكمال بقية الامتحانات.

6 - لا يسمح لأى طالب بتأدية الامتحان بدون تحقيق الشخصية "كارنيه الكلية – بطاقة الرقم القومى".

7- الالتزام بالهدوء عند دخول اللجنة وعند الخروج وأثناء الامتحان داخل اللجان وعدم إثارة الفوضى وفى حالة الإخلال بالنظام الواجب للامتحان سوف يطبق على الطالب العقوبات المنصوص عليها فى اللائحة.

8- الالتزام بموعد الامتحانات حسب الجداول المعلنة.

9- غير مسموح للطالب بالخروج من اللجنة الامتحانية إلا بعد مرور نصف الوقت.

10- ضرورة محافظة الطالب على مظهره الخارجى وعدم ارتداء الملابس الممزقة وقص الشعر بطريقة "القزة" ولبس الانسيالات والسلاسل.