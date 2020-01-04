"تحيا مصر" يسلم 50 فتاة من الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج فى المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم صندوق تحيا مصر، اليوم السبت، احتفالية كبرى بمحافظة المنيا لتسليم 50 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج، ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وقيادات الصندوق .

وكان تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، قد أكد إن العام الماضى كان بمثابة انطلاقة جديدة للصندوق، حرصنا خلالها على تطوير المشروعات ومستويات أدائها لمستحقيها، وكذلك تكثيف مجالات التعاون مع مختلف أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، وتبنى مشروعات جديدة هدفها تحسين أوضاع الأسر الأولى بالرعاية، وأن مشروعات الصندوق خلال عام 2019 تنوعت بين الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والدعم الاجتماعى، مع استمرار المشروعات القائمة فى مجال تمكين المرأة المعيلة ورعايتها.

وأضاف تامر عبد الفتاح، أن الرعاية الصحية حصلت على نصيب الأسد من مشروعات الصندوق هذا العام، وكانت البداية مع مبادرة نور حياة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، يناير الماضى، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية مستهدفة مليونى مواطن و5 ملايين تلميذ خلال 3 سنوات، ونفذ الصندوق المبادرة الرئاسية فى 7 فبراير، ونجح فى تقديم الخدمة الطبية المتميزة لنحو 111 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و599 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، كما تم إجراء 7 آلاف و975 عملية لعلاج المياه البيضاء، وتوفير 59 ألفًا و855 نظارة طبية للبالغين، وصرف العلاج لـ49 ألفًا و850 حالة، كما جرى تسليم 62 ألفًا و804 نظارات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتى شملت 16 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، الجيزة، دمياط، بورسعيد، مطروح، كفر الشيخ، والإسكندرية.

كما نفذ الصندوق المبادرة الرئاسية نور حياة، تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تضافر الجهود فى رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وهنا يشير القائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق إلى أهمية الشراكات التى عقدت لتنفيذ المبادرة، حيث تم الاتفاق مع القوات المسلحة متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية للمساهمة فى توفير الكوادر الطبية المتخصصة وكذلك إجراء العمليات الجراحية من خلال 17 مستشفى تابعًا لها، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية من خلال 3 مستشفيات تابعة لها، ومستشفيات القطاع الخاص، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديريات الصحة بكل محافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسهيل مهام القوافل الطبية داخل المدارس، فضلاً عن التعاون المثمر مع مختلف منظمات المجتمع المدنى.