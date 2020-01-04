شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات أمن جامعة الأزهر للطلاب قبل امتحانات نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الأزهر للعام الجامعى 2019-2020، حيث وضع الأمن الإدارى عدداً من التعليمات للطلاب والزائرين لجامعة الأزهر، للالتزام بها قبل دخول الحرم الجامعى، مما يساهم فى حفظ الأمن الداخلى للجامعة.

وجاء من ضمن التعليمات الأمنية، ضرورة إبراز تحقيق الشخصية عند الدخول وتركه للأمن فى حالة طلب ذلك، وتسليم الرخصة بالنسبة للسيارات التى لا تحمل "بادج" الجامعة، ويتم الدخول ببيان القيد للطلاب الذين لا يحملون الكارنيهات، فضلاً عن خضوع جميع السيارات للتفتيش عند الدخول من وإلى الحرم الجامعى.

وشددت إدارة الأمن على ضرورة الالتزام بتسجيل المتعلقات الشخصية أثناء الدخول فى دفتر البوابة، وتسليم قائدى السيارات الأجرة الرخصة للأمن حتى يتم الخروج واستلام كارت الزيارة، وعدم خروج أية أجهزة أو متعلقات من الجامعة إلا بتصريح من إدارة الأمن، ومنع التصوير إلا بعد التنسيق مع المركز الإعلامى، وعند وجود أية شكوى يجرى الاتصال على الرقم 022611279.

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وعززت الشركة الإفريقية للأمن والحراسة من تواجدها بمداخل ومخارج جامعة الأزهر بالقاهرة، لا سيما مع امتحانات الفصل الدراسى الأول، لخلق مناخ طيب للطلاب لأداء الامتحانات، وفقاً لتوجيهات متكررة من اللواء محمد نبيل الدسوقى رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، بمساعدة الطلاب فى الدخول والخروج من الجامعة بسهولة ويسر، وفى أقل وقت زمنى ممكن، خاصة فى الامتحانات.

وكانت قد انتهت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول بطباعة مئات الآلاف من كراسات الإجابة العادية والمربعات، حيث قامت المطبعة المركزية للجامعة بإشراف المحاسب مجدى أبوسكين أمين عام مساعد الجامعة ومحمد رفعت مدير عام المطبعة بطباعة 118 ألف كراسة من فئة 20 صفحة و 5 ملايين كراسة من فئة 12 صفحة، ومليون كراسة من فئة 8 صفحات 150 ألف كراسة من فئة 2 صفحة، و110 آلاف كراسة من فئة المربعات، إضافة إلى 18 ألف رزمة ورق تصوير لأسئلة الامتحانات.

وأوضحت إدارة المطبعة، أن هذه الأوراق سيجرى استخدامها فى امتحانات الفصل الدراسى الأول وبعض امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتم إرسال معظمها لكليات الجامعة بأفرع الأقاليم بالوجهين البحرى والقبلى بعد التأكد من قصها وتدبيسها بالماكينات المتوفرة داخل المطبعة المركزية للجامعة بمدينة نصر​​.

