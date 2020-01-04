بعد مقتل سليماني.. الولايات المتحدة وحلفاؤها يعلقون تدريب القوات العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

علقت الولايات المتحدة وحلفاؤها تدريب القوات العراقية بسبب التهديد المتزايد الذي يواجهونه، بعد غارة أمريكية قتل فيها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

ووفق رسالة من الجيش الألماني، أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم (السبت) موجهة إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، فإنه قد تقرر زيادة الحماية على قوات عملية "العزم الصلب" الموجودة في العراق.

وأشارت الرسالة إلى وجود نحو 120 جنديا ألمانيا ضمن العمليات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربة الصاروخية التي أمر بشنها فجر (الجمعة) في بغداد وأسفرت عن مقتل سليماني، كان هدفها "وقف حرب وليس إشعالها" بين بلاده وإيران.

وبعد ساعات من مقتل سليماني، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة لتعزيز أمن المواقع الأمريكية.

وأثارت العملية الأمريكية التي نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلقا في العالم ودعوات إلى ضبط النفس..وكشف مسؤول عسكري أمريكي أن العملية نفذت بـ "ضربة دقيقة لطائرة مسيرة استهدفت سيارتين قرب مطار بغداد" كانتا ضمن موكب سليماني.