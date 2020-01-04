"أمطار وبرودة شديدة".. تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، السبت، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً ويتكون الصقيع ليلاً في وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 15

شبين الكوم 08 15

طنطا 08 15

دمنهور 09 16

الإسكندرية 10 16

بلطيم 10 15

مطروح 10 14

السلوم 08 15

سيوة 03 14

بورسعيد 10 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 09 17

السويس 10 16

العريش 07 17

رفح 07 16

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رأس سدر 11 18

نخل 00 14

نويبع 13 16

طابا 06 14

كاترين 01- 08

الطور 10 16

شرم الشيخ 12 19

الغردقة 11 19

مرسى علم 12 17

الفيوم 06 16

بنى سويف 06 16

المنيا 05 16

أسيوط 05 15

سوهاج 06 16

قنا 06 17

الأقصر 07 17

أسوان 07 18

أبوسمبل 08 17

الوادى الجديد 04 17

شلاتين 14 21

أبو رماد 13 22

حلايب 16 20

رأس حدربة 15 21