لمدة 24 ساعة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى اليوم السبت، على أن يتحسن الطقس لمدة 24 ساعة.
وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، ان الاحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من الغد لمدة 24 ساعة وتنحسر الأمطار على السواحل الشمالية فقط على أن تعاود التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار من بعد غد.
وأكدت أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى اليوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنه أيضا ستكون هناك فرصة لسقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الغربية للبلاد.
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