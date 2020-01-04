معارضة سمية الخشاب على حكم حبسها فى قضية شيك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد.
وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.
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