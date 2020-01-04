شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نظر معارضة سمية الخشاب على حبسها بـ"شيك أحمد سعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محكمة جنح الدقى نظر المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات، لاتهامها فى قضية شيك بدون رصيد لصالح مطلقها المطرب أحمد سعد، ومن المنتظر أن تطلع المحكمة على إيصالات سداد رسوم التصالح بين سمية وسعد.

وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، فى اتهامها بجنحة تحرير شيك بدون رصيد، فى الدعوى التى أقامها مطلقها الفنان أحمد سعد، وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

وعلقت النجمة سمية الخشاب - فى وقت سابق- على الحكم الصادر ضدها، قائلة: "إذا صدر العيب من أهل العيب لا يصبح عيبًا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة".

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وكان الشاعر أحمد حسن راؤول، انتهى من كتابة الأغانى والأشعار الخاصة بمسرحية "يا تصيب يا تخيب" والتى ستعرض خلال أيام بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الأغنية الأولى استعراضية وهى افتتاحية المسرحية وتقويم بغنائها سمية الخشاب والمجموعة بشكل موسيقى مختلف.

أما الأغنية الثانية تحمل طابع مقسوم شعبى وهى عبارة عن "ديو" بين أحمد أدم وسمية الخشاب بشكل وأسلوب كوميدي، والأغنية الأخيرة بشارك فيه جميع أبطال المسرحية ككل، والأغانى من ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتسجيل مينا سمير وميكس جورج يعقوب، ميوزيك بروديوسر دلال الخميسى.

مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم وسمية الخشاب وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن ومن إخراج محسن رزق، وتسجل عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب بعد 17 عاماً من عرض فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" الذى جمعهما لأول مرة.

وتحدد عرض المسرحية أيام 12 و13 و14 ديسمبر الجارى فى جدة، ويومى 19 و20 من الشهر نفسه فى الدمام، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيداً عن موسم الرياض الترفيهى المقام حالياً، والعمل إنتاج مشترك بين منتج مصرى وآخر سعودى.