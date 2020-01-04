شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد شوارع العاصمة فجرا لمتابعة انتشار سيارات شفط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فجر اليوم، عدد من شوارع القاهرة والمحاور المرورية الهامة، ونفقد الثورة والعروبة، لمتابعة شفط مياه الأمطار، عقب سقوطها والتأكد من انتشار سيارات شفط المياه من الشوارع، حسب خطة الانتشار وسيناريو التعامل مع الأمطار.

يأتى ذلك بالتزامن مع تساقط الأمطار على شوارع القاهرة، وسط انتشار كبير لمعدات شفط مياه الأمطار وتمركز سيارات بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع وذلك عن طريق التواصل مع غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ وانخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار فى عدد من المناطق.

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وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد توقعوا أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.