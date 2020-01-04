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محافظ البحيرة يقرر تأجيل الامتحانات بسبب سوء الأحوال الجوية

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تأجيل امتحانات السبت 4 يناير 2020 بكافة المراحل التعليمية بالتعليم العام، إلى يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 مع الإلتزام بكافة الجداول المعتمدة كما هى، بسبب سوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب.

كما قرر تأجيل امتحانات السبت بالنسبة بالمعاهد الأزهرية بالنسبة للمرحلة الإعدادية إلى يوم الأربعاء 8 يناير 2020، والمرحلة الثانوية إلى يوم 12 يناير 2020.

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