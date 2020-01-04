شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة وموجة صقيع ورياح شديدة على شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة شمال سيناء هطول امطار متوسطة وموجه من البرودة الشديدة والصقيع والرياح البارده.

من جانبه أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.