شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على القاهرة والمحافظات.. ودرجة الحرارة تصل إلى 6 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تساقطت أمطار غزيرة على محافظات القاهرة، والجيزة والقليوبية"، مع ارتفاع في نسبة الرياح، وانخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على معظم أنحاء البلاد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من سقوط الأمطار على شمال البلاد السبت حيث تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

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وأشارت إلى تزايد نشاط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلاً في وسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة

أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «8 – 15»، الإسكندرية «10- 16»، قنا «6- 17»، الأقصر «7– 17»، أسوان «7 – 18».