شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع التأمين الصحى: مبادرات تسجيل للمنتفعين بمحافظات المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، إن المشروع يطرح حزمة مبادرات، أولها مبادرة "سجل فى مكانك"، والتى تستهدف توفير التسجيل والحصول على الخدمة الصحية خاصة لساكنى المناطق الحدودية والصحراوية والكفور والنجوع فى مختلف المحافظات.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، لـ"الخليج 365"، أن المبادرة مستمرة فى محافظات المرحلة الأولى وتحظى بقبول كبير بين المنتفعين، واستطاعت أن تقدم الدعم لكثير من الأهالى، كما شملت التوعية بالنظام الصحى الجديد الذى يقدم الخدمة الصحية لجميع أفراد الأسرة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن مبادرة "سجل فى مكانك" بمحافظة جنوب سيناء تتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية فى العيادات المتنقلة التى تجوب المحافظة، و بجميع الوديان والتجمعات البدوية، مضيفاً أن المبادرة ستتوافق أيضاً مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، والتى ستطبق بها المنظومة تباعاً.

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وتابع السبكى قائلاً: أنه تم تسجيل 2 مليون مواطناً فى محافظات المرحلة الأولى، وهى: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، مشيراً إلى بدء التسجيل بمحافظة بورسعيد فى الأول من يوليو الماضى، وببقية المحافظات فى الأول من أكتوبر الماضى.

وقال السبكى إنه جارى الإعداد لتطوير 22 وحدة ومركز صحة أسرة و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء استعداداً لإطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة بها فى مارس 2020، بما يضمن تنفيذ خطوات مشروع التأمين الصحى الشامل حسب الجدول الزمنى الموضوع له.

وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، قالت إن ملف الأسرة الذى يتم فتحه للمنتفع بمجرد عملية التسجيل يكون بمثابة بوابة للعبور نحو استدامة الحصول على الخدمة داخل مراكز ووحدات ومستشفيات التأمين الصحى، وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الملف يمكن المنتفع وأسرته من عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة للكشف والعلاج وصرف الدواء من الصيدليات المخصصة للتأمين وأضافت منظومة التأمين الصحى، أن الوحدات الصحية مفتوحة أمام المنتفعين للتسجيل داخل المنظومة، مشيرة إلى أن التسجيل مجانى لجميع أفراد الأسرة على أن يكون المنتفع معه بطاقة الرقم القومى وشهادات ميلاد الرقم القومى للأطفال.