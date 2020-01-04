شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على القاهرة والجيزة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظتا القاهرة والجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ وانخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار فى عدد من المناطق.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد توقعوا أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.