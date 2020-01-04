شكرا لقرائتكم خبر عن المعارصة القطرية: دماء الشعب الليبى فى خطر بسبب إرهاب الدوحة واسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن هناك تواصل لردود الأفعال العربية الغاضبة على السياسات التى ينتهجها النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد، والتى تعادى الدول العربية من أجل تخريبها وتدميرها،مشيراً إلى أن المافيا القطرية تتحالف مع الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، والحكومة الإيرانية فضلاً عن تعاونها الوثيق مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وجعل أراضيها ملاذ آمن لهم .

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن النظام القطرى يسعى إلى تمزيق الأمة العربية وخاصة ليبيا من خلال دعم الميليشيات المسلحة التى تتبع حكومة فايز السراج فى طرابلس ضد الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفى تقرير آخر كشف قناة "مباشر قطر"، مخطط الشر الذى ينفذه كل من "تميم،وأردوغان"، من أجل السيطرة على ثروات الشعب الليبى وبذل كل غالى ونفيث فى سبيل ومهما تكلف الأمر من خسائر فادحة فى ارواح المواطنين الأبرياء، وهو الأمر الذى دفعهما إلى تحويل ليبيا إلى بركان بارود.

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ولفت التقرير إلى أن الدعم المالى الكبير الذى يرصده تميم بن حمد أمير الإرهاب من أجل تنفيذ مخططه المشبوهة فى ليبيا جعله يدفع رواتب شهرية ضخمة للمرتزقة والإرهابيين، بعدما قامت تركيا بتدريبهم فى منطقة "عفرين"، وتابع:"راتب الإرهابى يتخطى 2500 دولار شهرياً يدفع من خزائن الدولة القطرية، التى يعمد تميم بن حمد على إهدار ثروات شعبه على تخريب المنطقة ونزواته الشيطانية".

وشدد التقرير على أن المخطط التركى القطرى الخبيث يجعل ليبيا تدخل فى دوامة من العنف الشديد والدمار والخراب الذى لا ينتهى، فضلاً عن تشريد وقتل الكثير من الأبرياء تماماً كما حدث فى سوريا، بسبب مخطط مشابه لدول الشر التى لا تريد خيراً للمنطقة العربية وشعوبها.