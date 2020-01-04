شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعاهد الأزهرية يكشف تعليماتها لكنترول امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل الأزهرى كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات القطاع بشأن أعمال الكنترول للمعاهد الأزهرية خطوة بخطوة منذ البداية إلى إعلان النتيجة، وهى أن يختار شيخ المعهد اثنين من أكثر المدرسين كفاءة وأمانة فى المعهد ويكتب لهما أمر تكليف بأن يكونا رئيسى للكنترول ويكتب المدرسان: قبلت التكليف ويوقعا باسمهما ويكون رئيس كنترول الأسئلة مسئولا عن أوراق الأسئلة ورئيس كنترول الإجابة مسئول عن أوراق الإجابة.

كما يجرى اختيار أعضاء الكنترول وتوزيع الأعمال المختلفة عليهم والأعمال كثيرة، مثل تجهيز أوراق الإجابة ومندوب الأمن ووضع الترقيم السرى وتوزيع الملاحظين والتصحيح ورصد الدرجات وتجميعها وغيرها ويكون النموذج محتويا على الخانات التالية: الاسم، الوظيفة، العمل المسند إليه، ملاحظات.

وتابع: ويتم التأكد من عدم وجود أى مشارك فى أعمال الامتحانات بالمعهد له صلة قرابة، ويقوم الكنترول بتوزيع أعمال الامتحان على جميع العاملين بالمعهد، مثل: المراقبة على اللجان والتصحيح للمدرسين وإشراف الادوار والمراجعة الفنية للوكلاء والمكاتبات للإداريين والنظافة ونوبتجية الكنترول للعمال.

ثم يرسل الكنترول خطابات من أصل وصورة بموعد الامتحان إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية للطلاب ومركز الشرطة لتأمين سير الامتحان مع ضرورة الحصول على توقيع هذه الجهات بأنهم استلموا أصل الخطاب ويكون عبارة عن اختار نحدد لهم فيه موعد الامتحان وتاريخ بدايته ونهايته.

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ويقوم الكنترول بإعداد الأرقام السرية للطلاب ويكون لكل طالب رقمين مختلفين هما رقم الجلوس الذى يجلس به فى اللجنة والرقم السرى الخاص الذى نكتبه على ورقة الاجابة للذهاب الى مركز التصحيح، ويعلن الكنترول موعد الامتحان الشفوى متضمنًا يومًا للطلاب الغائبين، ثم يقوم الكنترول بالتجهيز للامتحان الشفوى بتقسيم الطلاب إلى لجان صغيرة وتكتب الدرجات بالأرقام والحروف، ونموذج لتوقيع الطلاب على حضورهم للامتحان الشفوى به خانات: رقم الجلوس - اسم الطالب - التوقيع حضور وانصراف - ملاحظات.

ثم يأخذ الكنترول كل الاوراق ويرصد نتيجة الامتحان الشفوى كاملة فى شيت النتيجة ويشمع هذه الاوراق فى مظروف خاص وكذلك سليبسات شيتات النتيجة بمحضر تشميع يشمل ما بداخله من محتويات ليبدأ الاستعداد للامتحان التحريرى، توزيع العمل على أعضاء الكنترول، محضر توزيع الأعمال الخاصة بكنترول امتحان.

وفيما يخص تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بالنسبة للمصححين وما عليهم من واجبات وهى أن يلتزم المصحح بنموذج الإجابة وعدم التقييد بالنموذج لفظيا وإنما يتقيد بالمعنى، ولا يترك المصحح إجابة دون أن يقرأها ويقدرها وإذا تعدد الإجابات تصحح جميعها ويقوم باختيار الدرجة الأعلى وذلك لصالح التلميذ ويوقع بجوار الدرجة بخط واضح وليس توقيع فرمة، ويهتم المراجع الفنى بالورقة الراسبة والورقة التى حصلت على الدرجة النهائية وذلك للتأكد من استحقاق الورقة للدرجة التى وضعت بها وهذا أيضا لصالح جميع التلاميذ وحرصا على إلا يظلم تلميذ وألا يهدر حقه فى الورقة.

كما يقوم المراجع الفنى بالتوقيع بجوار الدرجة بعد مراجعتها بخط واضح وليس توقيع فرمة، ويشترك فى تصحيح الورقة ثلاثة مدرسين على الأقل حال توفر ذلك، والمرجع الفنى يكون متخصصا فى المادة التى يقوم بمراجعتها فنيا، ويلتزم المصحح بوضع الدرجة على جزئيات الإجابة بدون دوائر أمام الإجابة.

يقوم المراجع الفنى بمراجعة الإجابة المعطاة ثم تجميع تلك الجزئيات وتوضع داخل دائرة بحيث تكون الدرجة الحاصل عليها التلميذ بسطا ودرجة السؤال مقاما ونقلها فى المرآة ويوقع عليها المصححون والمراجع الفنى، ويقوم المراجع العددى بمطابقة الدرجات فى ورجة الإجابة بما تم نقله فى المرآة وتجميعها ورصدها بالأرقام والحروف والتوقيع عليها، وتصحح المواد يوميا ولا يغادر المصححون والمراجعون الفنيون إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة التى أسندت إليهم دون الالتزام بموعد الانصراف الرسمى، ويلتزم المصحح باستخدام القلم الأحمر والمراجع الفنى بالقلم الأسود.