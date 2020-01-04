شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على: نجم عالمى سيحضر حفل الكاف بالغردقة سيكون مفاجأة للحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال كامل أبو على، المستضيف لحفل توزيع جوائز الكاف المقام الثلاثاء المقبل بالغردقة، إن هناك نجمًا عالميا سيحضر حفل توزيع حوائز الكاف، سيكون مفاجأة لجميع الحضور، سيجرى الإفصاح عنه يوم الحفل، مؤكدًا أن الحفل سيشهد حضور 350 شخصية عامة.

وأضاف كامل أبو على، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرابة 14 وزيرًا سيحضرون حفل جوائز الكاف، بينهم شخصيات بارزة فى الكرة المصرية بينهم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادى الأهلى، حسن شحاتة، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، وأحمد حسن، وأحمد فتحى.

وكان وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أمس الجمعة، برفقة نجم أفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو، لمدينة الغردقة لحضور حفل توزيع حوائز الكاف المقرر إقامته الاثنين المقبل.

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ومن المقرر أن يصل يوم الاثنين المقبل النجم محمد صلاح، وساديو مانى، والجزائرى رياض محرز، على متن طائرة خاصة لمطار الغردقة من المطارات الإنجليزية، لحضور حفل توزيع جوائز الكاف، المقرر أن يقتنص أحدهم جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقی لكرۃ القدم عن وصول عدد كبير من نجوم الكرۃ العالمية والأفريقية لمدينة الغردقة خلال الأيام المقبلة لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل فی أفريقيا لعام 2019، بينهم البرازيلی مافو، والأرجنتينی فيرون، والفرنسی يوری دجوركاييف، والبرتغالی نونو جوميش، والسعودی سامی الجابر، واليابانی ناكاتا، والايفوری الشهير دروجبا، والإيفوری يايا توريه، والإنجولی فلافيو، والكاميرونی روجيه ميلا، والسنغالی الحاج ضيوف، والغانی عبيدی بيليه، والزامبی كالوشا بواليا، والنيجيری أموكاشی والنيجيری كانو.

وأشرف رجل الأعمال كامل أبو على، على مجموعة عمل أجرت اللمسات الأخيرة لحفل توزيع جوائز الكاف المقام بمنطقة سهل حشيش على مسرح عائم ومخيم للاحتفال.