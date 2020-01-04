شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقررات السلع المدعمة للمواطن على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر يناير الجارى، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن قيمة الدعم المخصص للمواطنين على بطاقات التموين فى نقاط محددة:

1- يجرى صرف سلع مدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيها للفرد المقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد.

2- صرف سلع مدعمة بقيمة 25 جنيها للشخص الخامس فأكثر المقيد على بطاقة التموين.

3- صرف خبز مدعم بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد بالبطاقات.

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4- لا يوجد أى تغيرات حتى الآن بشأن زيادة دعم السلع كما يتردد.

وكان مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن ما يتردد حول صدور قرار وزارى بصرف 1250 جنيهًا لكل فرد على بطاقات التموين غير صحيح، وأن ما يصرف للمواطن حاليًا على البطاقة هى سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، فى حين يتم صرف دعم للفرد الخامس فأكثر بقيمة 25 جنيهًا لكل فرد، بجانب أيضًا صرف 5 أرغفة خبز يوميًا لكل فرد.

وفيما يتعلق بأن هناك نية حول صدور قرار قريبًا بشأن زيادة الدعم على الطاقات، أوضح المصدر أن قرار زيادة الدعم على البطاقات ليس قرار الوزارة، حيث يتم صرف السلع المدعمة والخبز وفقًا للموازنة المخصصة لذلك، وأنه حتى الآن، يتم صرف المقررات التموينية دون أى تغيرات.

يذكر أن الدكتور النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، قد تقدم بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، قطاع الأعمال العام، والمالية، بشأن مبادرة إضافة 1250 جنيهًا للفرد على بطاقات التموين، وفقًا لما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات لعدد من رؤساء الغرف التجارية بشأن قيام الغرف التجارية بتمويل مبادرة حكومية لمنح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مبلغ قيمته 1250 جنيهًا لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد للبطاقة الواحدة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى، وأنه من المقرر أن تشارك وزارة قطاع الأعمال العام بشركاتها فى دعم هذه المبادرة.