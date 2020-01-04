شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن إجراءات توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، إجراءات وخطوات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أن توزيع التابلت يجرى من خلال لجنة من الإدارة التعليمية، مشددة على أنه لا يتم تسليم التابلت إلا بعد سداد مبلغ التأمين وايضا عدم تسليم الجهاز إلا بعد عمل الأكتفة الأزمة للتابلت ودخوله على المنظومة سواء لطلبة التعليم فى المدارس الحكومية أو الخاصة.

فيما قام أيمن عيد مسئول التطوير التكنولوجى بإدارة الوايلى التعليمية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، بالشرح لطالبات الصف الأول الثانوى العام بمدرسة سارة تقى الله كيفية تشغيل التابلت والضغط على مفتاح الباور وأهمية الجراب الخارجى للجهاز اللوحى فى حمايته حال سقوطه من يد الطالب، إضافة إلى أهمية استخدام القلم الإلكترونى الخاص بالتابلت، كما قام المسئول التطوير التكنولوجى بالإدارة بالشرح للطلاب كيفية الدخول على بنك المعرفة ومنصة التعلم وأيضا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، على أن يعقد امتحان إلكترونى لهم فى مارس المقبل لتدريبهم على التابلت والتقييم الجديد.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت تفاصيل استكمال مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم الثانوى بالمدارس الخاصة، موضحة أنه نظرا لتعذر الشركة المكلفة بتنفيذ حلول الربط قبل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى فى المدارس الخاصة للعام الدراسى 2019-2020، يرجى التكرم بسرعة التوجيه والتنبيه على المدارس الخاصة بالتعاقد مع شركة مصر للخدمات الحكومية التكنولوجية E Serve، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل ربط الشبكات للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام طبقا الحل الأساسى sd wan solutions"" ويتم التفاوض مع الشركة العالمية من أجل الوصول للحل الأمثل ماليا وفنيا والذى يتناسب مع متطلبات وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشركة.