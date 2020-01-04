13 معلومة عن كيفية استخراج اشتراكات المترو والأوراق المطلوبة وتخفيضاتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج اشتراكات المترو بكافة أنواعها، سواء للطلاب أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو الجيش أو الشرطة أو الجمهور العادى والأوراق المطلوبة لكل اشتراك وحجم التخفيض الممنوح على كل اشتراك. 1ـ التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة. 2ـ شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة (مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة). 3ـ وضع عدد 2 صورة شخصية 4 × 6 على الاستمارة. 4ـ ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الإحتياجات الخاصة ـ المدارس والجامعات). 5ـ تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عاما. 6ـ تقديم مع الاستمارة صورة من الكارنية لذوى الاحتياجات الخاصة والشرطة والجيش. 7ـ اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم. 8ـ يستخدم أى اشتراك لحامله فقط حتى لا يعرض نفسه لغرامة مالية. 9ـ استخراج الاشتراك للطلب يتم كالتالى: Advertisements ـ يتم شراء استمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4 × 6. ـ تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة وتختم الصورة الثانية من الخلف. ـ تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب. ـ يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب . ـ يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنه الدراسية الحالية أو السابقة ـ يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة. ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط. 10ـ التخفيضات على اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة تصل إلى 97%. 11ـ التخفيضات على اشتراكات الطلاب تصل إلى 98%. 12ـ التخفيضات على اشتراكات باقى الفئات أقل وتختلف من فئة لأخرى وأقلهم اشتراكات الجمهور الذى يصل حجم التخفيض عليها إلى 50% بالمقارنة بأسعار التذاكر. 13ـ كافة الاشتراكات تحمل على الكارت الذكى ويتطلب استخراجه دفع رسوم قدرها 25 جنيه وصلاحيته تستمر لمدة 5 سنوات.

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