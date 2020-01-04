شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى الزاوية الحمراء: افتتاح سوق داير الناحية الحضارى قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأجهزة التنفيذية لحى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، أعمال تطوير سويقة داير الناحية بمنطقة القصيرين، والتى من المقرر تجميع الباعة الجائلين بها، للحد من الإشغالات فى الشارع، حيث أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أن أعمال تطوير سوق داير الناحية مستمرة على قدما وساق، مشيرًا إلى أن السوق سيخلص المنطقة من الإشغالات ويوفر مكانًا أمنا ومناسبًا للباعة الجائلين.

وأكد رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه يجرى تطوير السوق من خلال الاتحاد الأوروبى الموكلة للوكالة الفرنسية على أحدث طراز، حيث يتكون السوق من 136 باكية مقسم إلى 22 باكية مساحة (3م × 2م)، و114 باكية مساحة (2.5 × 2)، مشيرًا إلى أن السوق يشمل على أنشطة (أسماك - طيور - خضراوات - فاكهة - أدوات منزلية)، وسيتم الانتهاء من العمل بالسوق قريبا.

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وفى السياق نفسه وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الشمالية بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بالأحياء تابع اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بشوارع "منشية الجمل - شارع العاشر - شارع الشركات - مربع القصيرين - شارع ترعة - الإسماعيلية والأميرية البلد".

كما نفذ الحى قرار محافظ القاهرة برفع السيارات المتهالكة والمهملة بشوارع الأحياء، ونفذ حى الزاوية حملة لرفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التى تعوق حركة المواطنين كما تم رفع سيارة متروكة بشارع مجمع المصانع وتنظيف المكان، كما تم متابعة أعمال إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بشارع منشية الجمل وشارع أبو الفضل، وكذلك متابعة أعمال التطوير بمربع مساكن ناصر وتركيب البلاط الأنترلوك.