سقوط أمطار غزيرة في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت هطول أمطار ويستمر انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على معظم مناطق البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، في مصر، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتؤدي الرياح، إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويكون الطقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.