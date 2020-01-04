تأسس عام 1886.. تفاصيل تطوير سوق العتبة التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

حصل "الخليج 365" على صور لمخطط إعادة إحياء وترميم سوق العتبة التراثي، من تنفيذ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من خطة الجهاز في الحفاظ على الأسواق التراثية وتطويرها، بمشاركة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان، للعمل على وضع أفضل الحلول لإنقاذ السوق التاريخية وإعادة ترميمها.

وترجع أهمية السوق إلى أنه أول سوق حضاري في القاهرة الخديوية؛ بني عام 1886، وتم الانتهاء من كافة أعمال التصميم والتجهز الخاصة به عام 1892، ويتكون من الداخل من شارعين رئيسيين يتوسطان المبنى، ويعلوهما سقف معدني مخروطي يبرز منه فانوس للإضاءة.

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ويغطي كل شارع في السوق سقف معدني جمالوني محمول على قوائم معدنية، ترتكز على الجدران الحجرية، ويتفرع من الشارعين الرئيسن 12 حارة يعلوها أسقف مقببة؛ فُتح بها نوافذ معقودة بعقود نصف دائرية لإضاءة هذه الحارات في الصباح ولتهوية السوق من الداخل.

ويبلغ عدد المحلات في السوق 220، فضلاً عن الحجرات المخصصة للقومسيونجية والإدارة.

ووضعت اللجنة المشكلة من جهاز التنسيق الحضاري والحكومة، أفضل الحلول المعمارية التي تضمن أقصى استفادة من المبنى بعد ترميمه، مع الحفاظ على طرازه وواجهته التراثي العريقة.​