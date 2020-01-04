الحشد الشعبي العراقي: لا صحة لمقتل قيادات في قصف قاعدة التاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أفادت مصادر في هيئة الحشد الشعبي العراقية فجر اليوم السبت بأنه لاصحة للأنباء التي ترددت حول مقتل عدد من قيادات الحشد في ضربة جوية استهدفت قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأوضحت المصادر أنه لا صحة لمقتل "شبل الزيدي ورائد الكروي وحامد الجزائري التي يتم تداولها في وسائل الاعلام على خلفية ضربة جوية استهدفت قاعدة التاجي العسكرية".

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وأضافت أن "المعلومات الأولية هي أن القصف استهدف القاعدة في مكان قريب من ملعب التاجي واستهدفت وحدة الطبابة".

وكانت قناة "برس تي في" الإيرانية قد ذكرت في تغريدة على تويتر نقلا عن مصدر بالجيش العراقي في وقت سابق من اليوم السبت أن ستة أشخاص قتلوا جراء ضربات جوية استهدفت موكبا تابعا لوحدات الحشد الشعبي العراقي بشمالي بغداد.

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