3 أسرار جديدة.. مستشار الأمن الأميركي يكشف تفاصيل مقتل قاسم سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي تفاصيل جديدة حول عملية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكد أوبراين أن سليماني كان عائداً من دمشق ويخطط لعمليات ضد المارينز، مضيفا أن التخطيط كان يشمل استهداف دبلوماسيين أمريكيين، وفق العربية نيوز.

وتابع: أن الرئيس ترامب أمر بالعملية ضد الزعيم الإرهابي، والعملية دفاعية والقصد منها منع عمليات أخرى مضيفا أن القصد من العملية هو منع الحرب وليس لشنّ حرب.

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وكشف روبرت اوبراين انه كان مع الرئيس عند تنفيذ العملية وهي كانت قيد الاعداد لعدة ايام وان ترمب حصل على تأكيد انه تمّ تنفيذها في حينه.

وأكد أن المحاولات الأمريكية للتهدئة مع إيران جميعها باءت بالفشل.

وقال إن لدي إيران خياران وهما التصعيد ولكن الولايات المتحدة لن تخاف من التهديدات ولو ردّت إيران يعرف الإيرانيون ان ذلك سيكون قرارا سيئا لهم. أما الخيار الثاني هو وقف التدخل والحروب بالوكالة والتصرف كدولة طبيعية ووقف البرنامج النووي، و"نرجو ان يختاروا الطريق الصحيح".