شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيران بالأمم المتحدة: قتل سليماني يعادل شن حرب علينا وسنرد بعمل عسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سفير إيران بالأمم المتحدة: قتل واشنطن لسليماني يعادل شن حرب على بلادنا الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري



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