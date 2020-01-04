شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تخطيط مناطق الفسطاط و«متحف الحضارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى إعادة تخطيط عدد من المناطق وهى: منطقة الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير تلك المنطقة وفق رؤية شاملة تتناسب مع القيمة التاريخية لها، وكذلك مناطق الجيارة، وحوش النخيل، والسكر والليمون، بحى مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، والتى ستدخل ضمن تصور لتطوير المنطقة التى تمتد على طول كورنيش النيل، إلى جانب منطقتى علم الروم وكليوباترا بمدينة مرسى مطروح، وذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى المتكامل لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من العلمين حتى السلوم. جاء ذلك فى الاجتماع الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

Advertisements

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: استعرض المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، خلال اجتماعه، مخطط تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف الكبير، والذى يهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية والتراثية لهذه المنطقة الواعدة، من خلال إقامة منشآت تخدمها وتستفيد منها، ومن بينها إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية، يتكون من مناطق صناعات حرفية، ومعارض، وأسواق، ومدينة رياضية، وقرى إسكان سياحى، وخدمات ترفيهية.

وأضاف المستشار نادر سعد: استعرض المجلس أيضًا خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى إطار رؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، انطلاقًا من تمتع مصر بإمكانات ومقومات سياحية عديدة، بالإضافة لتميزها النسبى من حيث الأمن والاستقرار بشقيه السياسى والاقتصادى. وتم التأكيد على تعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، على أن تقوم الدولة بمهمة التخطيط والإشراف والرقابة على تنمية المناطق الصحراوية خارج الأحوزة العمرانية وكردونات المدن.

وتسعى استراتيجية التنمية السياحية إلى تشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة وإمدادها بالبنية الأساسية من خلال القطاع الخاص، وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتنويع المنتج السياحى.