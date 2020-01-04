شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مساكن تطوير العشوائيات بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر أنه تم الانتهاء من مساكن تطوير العشوائيات بمدن البحر الأحمر بنسبة 100%.

وأوضحت المحافظة، فى بيان، أن المحافظ عقد اجتماعًا لاستعراض آخر المستجدات التى تمت بمشروعات تطوير العشوائيات، بحضور الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، والدكتور ضياءالدين إبراهيم، أستاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، رئيس المكتب الاستشارى، وتم استعراض مشروعات مساكن بديل العشوائيات التى تم تنفيذها، والمقامة بمدن البحر الأحمر، ومنها «إسكان الروضة بالغردقة- إسكان سفاجا- إسكان القصير- إسكان رأس غارب».

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وقالت المحافظة إنه تم الانتهاء من بناء العمارات والبيوت السكنية بنسبة 100%، موضحة أنه جارٍ إنشاء مبانى الخدمات من محال تجارية ومخابز وغيرها من احتياجات الأهالى، قبل تسليمهم تلك الوحدات، وذلك بالتعاون مع المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات.

وقال «صديق» إن مشروعات المساكن البديلة لسكان المناطق العشوائية جاهزة للتسليم، بعد أن تم الانتهاء منها بمدن البحر الأحمر بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه.

وأضاف «صديق» أنه تم إنشاء عمارتين سكنيتين، بهما 40 وحدة سكنية، و36 بيتًا، ملحق بكل منها فناء، بإجمالى 76 وحدة مشروع إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمبانى غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 30 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، وأسهم الصندوق بحوالى 15 مليون جنيه منها، علاوة على مشروع إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمبانى غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير، ومشروع إنشاء سوق القصير الجديدة، التى تم تنفيذها بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة حوالى 7 ملايين جنيه.