شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيرة الهجرة»: 1.5 مليار جنيه من «تنمية المشروعات» لـ«مراكب النجاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدء تفعيل مبادرة «مراكب النجاة»، التى انطلقت من محافظة الفيوم، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، والتى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام المنتدى.

وأشارت «مكرم»، فى تقرير لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن زيارتها الأخيرة لمحافظة الفيوم، الأحد الماضى، واستغرقت يومين، هدفت إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية المتاحة فى إطار خطة العمل التى أعدتها الوزارة لتنفيذ مبادرة «مراكب النجاة»، موضحة أن محافظة الفيوم تأتى على رأس المدن المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة للأطفال القُصّر.

ونوهت الوزيرة إلى التعاون والتنسيق الذى تم بين الوزارة والتنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة للمجلس القومى للمرأة، باعتبار هذه الجهات ذات صلة رئيسية بموضوع الهجرة غير الشرعية، فطلاب المدارس والشباب يمثلون عنصرًا رئيسيًا فى هذه المنظومة، كما تلعب الأم دورًا محوريًا فى الإقبال على الهجرة غير الشرعية من عدمه، مشيرة إلى أن فعاليات الزيارة تضمنت زيارة مركز التطور التكنولوجى والمدرسة الفندقية بدمو، وعقد لقاء جماهيرى مع سيدات المحافظة بتنظيم من المجلس القومى للمرأة، وكذا زيارة قرية تونس للصناعات اليدوية، وحضور احتفالية عيد العلم بجامعة الفيوم، كما عقدت لقاءً جماهيريا بأهالى قرية تطون، بمركز إطسا، التى تعرض فيها أكثر من 160 شابًا للغرق.

والتقت «مكرم»، خلال زيارتها الفيوم، ما يقرب من 10 آلاف شخص، لخدمة أهداف المبادرة والوصول للفئة المستهدفة منها.

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وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة عقد بالفيوم، ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، ورشتى عمل للرائدات الاجتماعيات والصحيات ومحو الأمية والزراعيات لعدد 150 رائدة، لتدريبهن على المشاركة بفعالية فى المبادرة من خلال التعريف بأهدافها، كما تم عقد ورشتين لـ75 رائدة أخرى، بخلاف مشرفى الفرع على المبادرة، حيث تمت زيارة 15 قرية رئيسية بتوابعها، وتحقق نجاحًا كبيرًا من خلال الوصول إلى نحو ٦٠ ألف مستهدف فى الأيام الماضية، حيث إن الرائدات يمتلكن قدرة كبيرة على تدريب الشباب والفتيات فى القرى للمشاركة بهذه المبادرة.

وأضافت أن جهاز تنمية المشروعات يشارك فى مبادرة «مراكب النجاة» من خلال خطط وأنشطة تخص الشباب، وأن هناك نحو ٣.٢ مليون مشروع وفرها الجهاز بميزانية بلغت نحو ٥٠ مليار جنيه، تم تخصيص نحو نصفها فى الصعيد، من بينها ٢٣٦ ألف مشروع، وفرت ٢٦٠ ألف فرصة عمل، بتكلفة 2.4 مليار جنيه بالفيوم.

وتابعت أن هناك نحو ٢٩٤ مليون جنيه فى ٢٠١٩، تم تخصيصها لتوفير ٢٣ ألف فرصة عمل، من خلال ملتقيات التوظيف التى يتم تنظيمها لخدمة شباب المحافظة ومساعدتهم لبدء مشروعاتهم الخاصة، بما يعد سبيلًا إيجابيًا للتصدى للهجرة غير الشرعية، ويساهم الجهاز فى مبادرة «مراكب النجاة» بـ11 محافظة أخرى بقيمة مليار ونصف المليار جنيه، لدعم الشباب وتوفير البدائل الآمنة فى تلك المحافظات، وتشمل المرحلة الأولى ٣ قرى بمحافظة الفيوم، بموازنة ٣٤ مليون جنيه، تقدم للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلًا عن الاهتمام بالبنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وكذلك مشروعات محو الأمية.

وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة أن محافظة البحيرة ستكون المحطة التالية لمبادرة «مراكب النجاة»، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لتكون ثانى محطات المبادرة.

فى سياق مواز، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الخطوات المطلوبة لبدء تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.