شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة وجامعة عين شمس تنظمان قافلة تنموية شاملة فى أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، قافلة تنموية شاملة، وقدم الفريق الطبى التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس، خدمات طبية، وأجرى فحوصات دقيقة فى مختلف التخصصات. وتم صرف العلاج اللازم بالمجان بمستشفى منقباد العسكرى ومركزى أبوتيج والفتح بمحافظة أسيوط، فضلاً عن قيام القافلة بدور مهم لتنمية الوعى الثقافى من خلال إعداد محاضرات وورش عمل ميدانية لنشر الوعى والثقافة والتأكيد على ضرورة محو الأمية، للاستفادة من أبناء الوطن الذين هم سواعد بناء المستقبل.

وحظيت القافلة بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمات المقدمة لهم، كما قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بتكريم فريق العمل المشارك فى القافلة، تقديرا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانٍ فى حب الوطن، وأشار القائمون على العمل بالقافلة، إلى اعتزازهم بالتعاون مع القوات المسلحة التى لا تألو جهدًا فى خدمة أبناء الوطن، مقدمين التحية والتقدير لما تقدمه من بطولات وتضحيات ووقوفهم خلف الشعب فى كل المجالات. تأتى تلك القافلة استمرارا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالى الصعيد وتوفير سبل الراحة وكل الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم، وفى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتوفير أوجه الرعاية المختلفة والتواصل المستمر بين القوات المسلحة والمواطنين، والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، انطلاقًا من عقيدة القوات السلحة فى دعم التنمية والاهتمام بمتطلبات المواطن، بجانب الجهد الذى تبذله فى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية.