شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق الصوفية» تحذر من محاولات تشويه صورة التصوف السمحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت المشيخة العامة للطرق الصوفية من محاولات بعض الخارجين عن البيت الصوفى لتشويه صورة التصوف السمحة.

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وقالت المشيخة، فى بيان أمس، إن أى خارج عن البيت الصوفى بخلطه بين مصالحه الشخصية ومبادئ الإسلام السمحة ومحاولته استغلال المشيخة العامة للطرق الصوفية فى تحقيق مآربه الضيقة ومصالحه الآنية ورفض المشيخة بعموم مشايخ الطرق الكرام ومجلسها الأعلى وشيخ مشايخها هذا النوع من التربح والفساد.. فقد تبرأت منه طريقته التى انتسب إليها وحاول فاشلًا أن يستغلها، ويتم عزله بالطرق القانونية من الطريقة، ويرفع الأمر إلى المشيخة العامة، فأحيل الأمر إلى اللجنة القانونية التى استدعت المذكور وانتهت إلى وجوب عزله، ورفعت الأمر إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية، فأصدر قرارًا بعزله رسميًا.

وأضافت: «إنه خرج عن الأدب، فسب الصوفية والطرق التى هى طرق إلى الله، وسب المشيخة العامة التى جعلها ولى الأمر لتنظيم الطرق الصوفية، والتى لا مثيل لها فى أغلب البلدان، حيث لمصر القيادة والريادة للعالم الإسلامى، وكل ذلك من سخيمة قلبه الذى افترى على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين بالكذب».

وتابعت: «نحن مشايخ الطرق الصوفية، إذ نقف مع الحق ومع المجلس الأعلى وشيخ المشايخ الذى اخترناه وجعلناه إماما يقتدى به، فنتخذ بإزاء هذا الدعىّ ما أمرنا الله به فى قوله تعالى (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) وفى قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ) ومن قوله تعالى فى قصة سيدنا نوح - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - وهى هداية لنا (إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) ونتواصى بالحق والصبر كما أمرنا ربنا، فقال (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، قال صلى الله عليه وآله سلم فى شأن السنوات الخادعات عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟.. قال: الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة».